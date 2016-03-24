Найбільше метпідприємство України закінчило рік з прибутком 1,4 мільярда гривень

Найбільше металургійне підприємство України комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершило 2015 рік з чистим прибутком у розмірі 1,38 млрд грн проти 1,394 млрд грн чистого збитку, отриманого за 2014 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі підприємства.

Чистий дохід від реалізації продукції становив 46,26 млрд грн, сума капітальних інвестицій - 5,17 млрд грн.

За словами генерального директора меткомбінату Парамжита Калона, 2015 рік був для підприємства надзвичайно складним на тлі зниження ціни продажу металопрокату більш ніж на 50%, а залізорудного концентрату – більш ніж втричі.

«Однак удосконалення бізнес-процесів на комбінаті допомогло досягти зниження собівартості (у тому числі за рахунок впроваджених останнім часом проектів щодо капітальних інвестицій), а також доходів одноразового характеру і з відстроченого податку, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вдалося покращити свої результати в порівнянні з 2014 р. Ми впровадили ключові інвестиційні проекти, які дозволять підприємству бути більш конкурентоспроможним в наступні роки, а також дадуть можливість зберегти або збільшити рівень виробництва сталі», - зазначив Калон.

Він також нагадав, що компанія «АрселорМіттал» до 2020 року додатково спрямує на виконання інвестиційної програми підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,2 млрд доларів.

Читайте також"Азовсталь" Ахметова завершила рік зі збитком 1,8 мільярда гривень

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше – в «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Компанія ArcelorMittal створена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.