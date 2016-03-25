"Турбоатом" і американська Holtec хочуть опанувати спільне виробництво турбін для АЕС

Харківський завод "Турбоатом" і американська енергетична компанія Holtec мають намір освоїти спільне виробництво турбін малої потужності для атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час зустрічі із заступником міністра торгівлі США сказав гендиректор "Турбоатому" Віктор Суботін.

"Ця ініціатива Holtec, це певний світовий досвід, коли створюються локальні енергетичні об'єкти, які можна оперативно і швидко встановити у різних частинах світу", - сказав Суботін.

За його словами, "Турбоатом" розробив проект турбіни малої потужності до 100 МВт, генераторна частина до турбіни розробляється спільно з харківським підприємством "Електроважмаш".

Суботін також підкреслив, що "Турбоатом" готовий проводити турбіни для АЕС потужністю до 100 МВт на своїх виробничих майданчиках.

Він зазначив, що подібні енергетичні установки можуть бути затребувані як в Україні, так і за кордоном.

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Довідка УНІАН. "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.