Китай почав будувати технопарк за $1,5 мільярда

Китайська вагонобудівна корпорація China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) почала роботи з будівництва технопарку в провінції Хебей на півночі країни вартістю 10 мільярдів юанів (близько 1,53 мільярда доларів), повідомляє Прайм з посиланням на агентство Сіньхуа.

"Роботи з будівництва почалися в неділю в зоні економічного розвитку Кайпін в місті Таншань. Площа парку становить 120 гектарів, тут буде розташовано виробництво сучасного енергозберігаючого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Крім цього технопарк включатиме в себе центр з виробництва обладнання на альтернативних джерелах енергії, експортну базу до країн Центральної та Східної Європи, науково-дослідні установи, а також виробництво устаткування для очищення води.

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China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) була створена влітку 2015 року шляхом злиття двох колишніх провідних виробників вагонів і локомотивів в КНР - China South Railway (CSR) і China North Railway (CNR).