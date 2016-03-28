Кабмін хоче скасувати 10-річну заборону на експорт лісу - вніс до парламенту законопроект

Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект про скасування заборони на експорт необробленого лісу, введеної у квітні 2015 року.

Текст законопроекту опубліковано на сайті Верховної Ради.

Зокрема, документом пропонується скасувати мораторій на експорт і запровадити дворівневу систему аукціонів.

На першому рівні аукціони проходитимуть для резидентів України без права подальшого експорту лісу.

При цьому незатребуваний обсяг деревини після проведення аукціону для резидентів буде запропоновано нерезидентам на експорт. Крім того, експортерами лісу можуть бути лише лісгоспи, що усуне посередників, трейдерів, які корупційним шляхом знижують ціни.

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Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила експорт деяких видів лісоматеріалів, пиломатеріалів і лісу-кругляка. Президент України підписав закон 8 липня.

Разом з тим, під час реалізації положень закону з'ясувалося, що в Україні зупинився весь експорт деревини – навіть дозволених до експорту порід і матеріалів. Сотні вантажівок з деревиною, маючи необхідні документи, не могли перетнути український кордон.

Тоді учасники ринку звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням врегулювати проблему. Тоді ж Кабмін дозволив використовувати існуючі сертифікати на лісоматеріали для оформлення експорту. Однак саме це, на думку нардепа Миколи Томенка, є корупційним діянням. Томенко заявив, що подасть позов в Національне антикорупційне бюро України до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших чиновників за те, що вони не сприяють боротьбі з корупцією, що існує на ринку лісу і лісоматеріалів.