В Україні з 1 квітня заборонений промисловий вилов риби

Щорічна заборона на промисловий вилов риби, яка вводиться на період нересту, в 2016 році набуває чинності з 1 квітня і триватиме до 9 червня, повідомила Асоціація рибалок України.

Згідно з повідомленням, деякі обмеження зачеплять і аматорську риболовлю. Зокрема, дозволено ловити рибу тільки однією поплавковою вудкою з одним гачком або спінінгом в світлий час доби з берега в місцях, визначених іхтіологічними відділами обласних управлінь рибоохорони.

Терміни заборони можуть бути змінені у разі виникнення будь-яких факторів, що впливають на розмноження риби.

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Довідка УНІАН. Зазначені терміни встановлені наказом Державного агентства рибного господарства №68 від 12 березня 2016 року «Про заходи щодо встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України у 2016 році».