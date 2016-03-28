"Антонов" представить ряд своїх літаків на збройовій виставці в Індії

Єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство "Антонов" представить ряд своїх останніх розробок на збройовій виставці Defexpo, яка пройде 28-31 березня в індійському штаті Гоа, повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, "Антонов" представить проект нового транспортного літака Ан-132, розробленого на заміну Ан-32, а також літаки Ан-148 і Ан-178.

"На заміну добре відомого в Індії літака Ан-32 «Антонов» пропонує новітній багатоцільовий транспортний літак Ан-132 вантажопідйомністю до 9,2 т. Ця програма реалізується у взаємодії з партнерами з Королівства Саудівська Аравія з участю провідних компаній світової авіаіндустрії. Підприємствам Індії пропонується прийняти участь у створенні цього літака, а міністерствам і відомствам країни - стати його замовниками", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНАИН, раніше "Антонов" і аравійська компанія Taqnia Aeronautics підписали кілька меморандумів про спільне просування на ринок Саудівської Аравії літаків Ан-148 і Ан-132, а також меморандум про взаєморозуміння щодо поставки 30 багатоцільових літаків Ан-178 для Королівських ВПС Саудівської Аравії.

За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць, а в літаках типу Ан-178 - 1100 одиниць.

"Антонов" 7 травня 2015 року почав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочисте викочування якого відбулася на початку квітня минулого року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року "Антонов" трохи збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.