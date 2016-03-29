У Абромавичуса очікують зростання промвиробництва в першому півріччі на 2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання промислового виробництва в січні-червні 2016 року на рівні 2%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з прогнозом, основними чинниками відновлення промисловості в першому півріччі стануть поступове покращення кон'юнктури на світових ринках, відновлення виробництва в окремих галузях економіки, покращення фінансового стану підприємств, а також збільшення інвестиційного і споживчого попиту.

Водночас, негативно можуть вплинути на промисловість активні військові дії на сході країни, а також торговельні обмеження з боку Росії.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року становило 7,6%.

Порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зростання промвиробництва в лютому становило 8,2%. Із початку року, за січень-лютий, зростання промвиробництва становило 2,9%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві фармацевтичних препаратів – на 35%, виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – на 30%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 27,9.

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Найбільше зростання виробництва у лютому порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві комп'ютерів – у 2,2 раза, у виробництві машин і обладнання – на 43,5%, виробництві меблів – на 41,9%, виробництві електричного обладнання – 39,7%.

Падіння виробництва в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року зафіксовано у виробництві хімічних речовин – на 8%, виробництві машин і обладнання – на 7,8%, видобутку сирої нафти й природного газу – на 0,1%.