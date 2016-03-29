ЗВТ між Україною і ЄС не працює в повну силу через слабкість української економіки – Томбінський

Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, яка стартувала 1 січня 2016 року, поки не принесла значних успіхів і не запрацювала на повну силу через структурні слабкості української економіки, сказав під час міжнародної конференції у Києві голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

«Сьогодні ми можемо сказати, що зона вільної торгівлі, відкритий ринок з ЄС не використовується так, як ми б того хотіли і чекали. А все через безліч слабкостей, в першу чергу економічного характеру. Через структурні слабкості української економіки», - зазначив Томбінський.

Він звернув увагу на те, що ключовим експортним товаром України є переважно сировина. Як зазначив посол, таким був експорт Польщі багато років тому. «Але в умовах кризи на товарних ринках українські виробники не можуть отримати прибутків. І це ще одна структурна проблема, – сказав Томбінський. – На європейський ринок змогли зайти лише деякі українські виробники, які готувалися до такої експансії. І вони отримали свої вигоди. Але де решта?».

При цьому голова представництва ЄС в Україні підкреслив, що європейська сторона готова допомогти українському бізнесуизнайти проекти і виробництва, які можуть продаватися в Європі. «Ми, зрозуміло, не підемо продавати ваш продукт на нашому європейському ринку. Це вже завдання виробників. Але ми можемо надати систематичну, інституційну допомогу експортерам», – сказав Томбінський.

При цьому він підкреслив, що успішний вихід на європейський ринок обов'язково повинен супроводжуватися юридичною підтримкою експортерів з боку держави, а також беззаперечними і всеосяжними можливостями самих експортерів – в частині виконання замовлень, підтримки виробництва і надання післяпродажного сервісу.

«Ніщо не буде надане просто так, європейський ринок дуже конкурентний. Використовуйте ту підтримку, яку отримала Україна, включаючи матеріальну підтримку, яку отримує країна», – додав він.

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Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. Спочатку вона повинна була набути чинності в листопаді 2014 року, однак було відкладено до початку 2016 року. Протягом 2015 року Україна провела 15 раундів переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія, покликаних довести корисність поглиблення економічних зв'язків між Україною і ЄС.

За словами президента України Петра Порошенка, експорт українського продовольства в країни Євросоюзу завдяки введенню в дію режиму зони вільної торгівлі у січні зріс на 16%.