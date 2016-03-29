Заступник Абромавичуса побувала на Ukrainian Fashion Week і вирішила стимулювати експорт дизайнерського одягу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір стимулювати експорт дизайнерського одягу українського виробництва та співпрацює з Ukrainian Fashion Week (Український тиждень моди).

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

“Дуже пишаюся нашими представниками fashion industry (саме індустрії)! Особливо приємно, коли вони вже експортують у значних обсягах. Чекаємо і подальшого підкорення нових вершин і збільшення експорту! Далі працюємо з Ukrainian Fashion Week по просуванню fashion-експорту", - написала вона.

Також Микольська повідомила, що міністерство спільно з американською інвестиційною компанією Western NIS Enterprise Fund підтримує участь українських дизайнерів у міжнародних виставках.

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Як повідомляв УНІАН, експорт товарів з України в січні 2016 року знизився на 31,9% і склав 2 мільярди доларів, а лідером серед експортних товарів виявилося соняшникову олію. Основними товарами українського експорту є продукція харчової, металургійної та машинобудівної галузей.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня 2016 року склав 295 мільйонів доларів, що в 7,6 рази вище дефіциту за підсумками січня 2015 року на рівні 38,8 мільйона доларів.