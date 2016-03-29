Китай запустив власне виробництво мікросхем за $24 мільярди

В Китаї запущено проект державного рівня з виробництва інтегральних мікросхем, інвестиції в який складуть 24 мільярди доларів протягом найближчих п'яти років, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Сіньхуа.

"Будівництво майданчика стартувало в понеділок у високотехнологічній зоні East Lake в місті Ухань (провінція Хубей). В рамках проекту буде проводитися робота з дослідження та розробки мікросхем пам'яті", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що згідно з планами, до 2020 року щомісяця вироблятиметься 300 тисяч чіпів пам'яті, а до 2030 року - один мільйон.

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Як зазначає агентство, Китай серйозно залежить від імпорту інтегральних мікросхем. У 2014 році країна імпортувала інтегральних мікросхем на 218 мільярдів доларів.