Депутати вирішили допомогти металургам з браком металобрухту

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає підвищення строком на три роки експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 35 євро за 1 тонну, а також скасування на цей період обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

За ухвалення законопроекту №3868 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» у першому читанні проголосували 245 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроект спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі й суміжних секторах шляхом збільшення пропозиції металобрухту на внутрішньому ринку. Також очікується зростання надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт і створення додаткової доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки цієї дефіцитної сировини.

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва Віктора Галасюка, за останні кілька років в Україні значно скоротився збір металобрухту (4,2 млн тонн, зниження на 20%), при цьому істотно зріс експорт - до 1,2 млн тонн (близько 300 тис. тонн в 2011 році). Депутат зазначає, що в таких умовах необхідно створювати вітчизняним комбінатам можливість стабільної роботи за рахунок забезпечення українською сировиною.

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Як повідомляв УНІАН, українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, в даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі. При цьому брухтозаготівельні компанії заявляють, що металурги лобіюють обмеження експорту або підвищення мит на вивезення металобрухту з країни для можливості закупівлі цієї сировини за цінами, які значно нижчі за ринкові.

У держпідприємстві «Укрпромзовнішекспертиза» підкреслюють, що збір металобрухту в Україні в січні-лютому поточного року скоротився на 40% в порівнянні з листопадом-груднем минулого року, до 359 тис. Тонн, через низькі ціни з боку вітчизняних метпідприємств, а також відсутність квот на експорт брухту для заготівельників.

За даними держпідприємства, протягом більшої частини лютому закупівельні ціни внутрішнього ринку залишалися практично незмінними і становили 3191 грн/тонна. Однак на початку березня метзаводи були змушені провести підвищення котирувань на 150 грн через необхідність стимулювання поставок. Крім того, існувала висока ймовірність відновлення експорту, що також підштовхнуло металургів активізувати поставки в свою адресу за допомогою підвищення цін. Станом на середину березня середня ринкова ціна на брухт становило 3 330 грн/тонна.

На думку експертів держпідприємства, незважаючи на проведене підвищення закупівельних цін на внутрішньому ринку, металурги цілком можуть підвищити котирування ще раз слідом за значним подорожчанням прокату на зовнішніх ринках.