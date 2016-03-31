"Укроборонпром" підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співпрацю

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, за підсумками збройової виставки в Індії DefExpо-2016 підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співпрацю в оборонній сфері.

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, українська делегація провела близько десяти переговорів з міністром оборони Індії і вищим командуванням Збройних сил Індії, а також з понад 30 провідними індійськими компаніями-виробниками продукції військового і спеціального призначення, зокрема, з Reliance Defence Limited, Tata Power Company Limited, Punj Lloyd, Larsen Turbo.

"З компанією Reliance Defence Limited підписано меморандум про спільну розробку багатоцільового військово-транспортного літака «Ан» для потреб індійських військово-повітряних сил і для цивільних потреб. З компанією Reliance Defence Limited фіналізовано домовленості з довгострокового співробітництва з поставки газотурбінних установок виробництва «Зоря-Машпроект», що входить до складу концерну «Укроборонпром», для їх подальшої установки на техніку індійських військово-морських сил", - йдеться у повідомленні.

У концерні також зазначили, що індійських партнерів зацікавили спільні проекти в галузі авіабудування, виробництва радарів і систем морського спостереження, модернізації бронетехніки, систем ППО, авіації, розробок головок самонаведення, спільних розробок ракет класу повітря-повітря.

"Цього року участь у виставці DefExpо-2016 стала найуспішнішою для України. Ми почали новий виток співпраці з цією державою. Це забезпечить українські підприємства новими замовленнями, фінансування новітніх розробок і створення спільних виробничих потужностей. Ми задоволені тим, що плідна робота і підготовка нашої команди до переговорів з провідними виробниками та замовниками продукції військового та подвійного використання принесла свої результати", - цитує прес-служба директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Павла Барбула.

У концерні також зазначили, що Україна представила на виставці майже 40 видів військової продукції. Зокрема, була представлена продукція Київського, Житомирського та Львівського бронетанкових заводів, КБ «Луч», держпідприємства «Антонов», акціонерної холдингової компанії «Артем», заводу Артилерійського озброєння, держпідприємства «Зоря-Машпроект» та інших.

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Як повідомляв УНІАН, у ході виставки єдиний в Україні виробник літаків - державне підприємство "Антонов" представило проект нового транспортного літака Ан-132, розробленого на заміну Ан-32, а також літаки Ан-148 і Ан-178.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.