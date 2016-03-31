Незважаючи на опір Казахстану, країни ЄАЕС ввели мито на українську арматуру

Країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) прийняли рішення про введення антидемпінгового мита на прутки (металеву арматуру) з України терміном на 5 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Євразійської економічної комісії (ЄЕК), передає ТАСС.

Для ПАТ "Єнакіївський металургійний завод" встановлюється індивідуальне мито в розмірі 10,11% від митної вартості, для ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" - 9,32%.

Для інших виробників антидемпінгове мито становитиме 10,11% від митної вартості.

Рішення набирає чинності після закінчення 30 календарних днів з дати його офіційного опублікування.

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За даними «Ведомостей», проти мита виступав Казахстан, що входить до ЄАЕС, на території якого розташоване одне з підприємств ArcelorMittal.

За введення мита виступав, в числі інших, співвласник російського НЛМК Володимир Лісін. У середині 2015 року Лісін написав листа першому віце-прем'єра РФ Ігорю Шувалову, в якому, зокрема, вказав, що відсутність реальних заходів захисту призвела до того, що завантаження російських виробників металевих прутків знизилося в 2015 році до критичного рівня у 60-70 відсотків.