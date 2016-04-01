Порошенко закликав американські компанії розвивати співпрацю з українським ОПК

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зустріч Порошенка з представниками компаній відбулась у Вашингтоні під час робочого візиту глави української держави до США.

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Президент висловив вдячність присутнім на зустрічі за важливий внесок американської сторони у зміцнення обороноздатності України.

Він наголосив на необхідності посилення двосторонньої співпраці для стримування збройної агресії проти України на Донбасі, що триває.

Глава держави відзначив широкі можливості для налагодження взаємодії між підприємствами ОПК України та США за різними перспективними напрямами, у тому числі в рамках кооперації у питаннях виробництва озброєнь та обладнання, залучення американських технологій та інвестицій у спільні проекти в Україні.