"Антонов" збирає перший літак Ан-132: авіоніку купив в американців

Єдиний в Україні виробник літаків, державне підприємство "Антонов" підписав контракт з американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для першого екземпляра літака Ан-132D за 17,7 млн дол.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з опублікованою інформацією, предметом контракту є установка на літак системи авіоніки Primus Epic 2.0. Термін виконання контракту - до 20 жовтня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого "Антонов" і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію щодо організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і створення виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178.

Збірка першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях "Антонова" в Києві. На даний момент підприємство завершило встановлення крил і складання носової частини фюзеляжу для Ан-132.

За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.