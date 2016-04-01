Українські металурги в першому кварталі збільшили виробництво сталі на 19%

В Україні в січні-березні, за оперативними даними, виробництво сталі збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 19% - до 6,114 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 18% - до 5,312 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 24% – до 5,883 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за січень-березень зріс на 35% - до 3,304 млн тонн.

У січні-березні виробництво сталевих труб скоротилося на 15% порівняно з січнем-березнем 2015 р. — до 187 тис. тонн.

Середньодобове виробництво труб за 3 місяці становило 2,1 тис. тонн, у березні – 2,5 тис. тонн. У 2015 р. цей показник становив 2,6 тис. тонн сталевих труб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році виробництво сталі скоротилося порівняно з 2014 р. на 16% - до 22,935 млн тонн, виробництво загального металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 р. зменшився на 16% - до 11,61 млн тонн.

Виробництво сталевих труб скоротилося на 40% або на 527 тис. тонн порівняно з 2014 р. — до 852 тис. тонн.