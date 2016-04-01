"Антонов" завершив складання фюзеляжу першого літака Ан-132 (фото)

Державне підприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник літаків, завершило складання фюзеляжу першого примірника легкого транспортного літака Ан-132D, повідомила прес-служба підприємства.

"Держпідприємство "Антонов" завершило великоагрегатне складання літака-демонстратора Ан-132D. На літак встановлено хвостове оперення. Таким чином, планер літака зібраний - з'єднані фюзеляж, крила і хвостове оперення", - йдеться в повідомленні.

Представники підприємства також додали, що в квітні очікується постачання двигунів PW150A компанії Pratt & Whitney Canada, угода з якою була підписана в жовтні 2015 року.

У повідомленні також наголошується, що літак Ан-132 призначений для польотів на ближньо- і середньомагістральних маршрутах і може виконувати широкий спектр завдань з перевезення вантажів, а також передбачає застосування різних конфігурацій вантажної кабіни. Літак буде мати крейсерську швидкість до 500 км/год і максимальну висоту крейсерського польоту до 9000 м з максимальною корисним навантаженням до 9,2 т.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня "Антонов" підписав контракт з американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для першого екземпляра літака Ан-132D за 17,7 млн дол.

У кінці лютого "Антонов" і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію щодо організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і створення виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Складання першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях "Антонова" в Києві.

За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.