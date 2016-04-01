Україна хоче збільшити експорт продукції машинобудування до Ірану, Туреччини та Середньої Азії

Україна планує нарощувати обсяги експорту продукції вітчизняного машинобудування, в першу чергу енергетичного машинобудування, до країн Середньої Азії, Ірану і Туреччини, повідомив в ході Години питань до уряду у Верховній Раді України віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

"Кабмін відпрацював минулого року і цього року спільні комісії, які стосуються збільшення експорту нашого машинобудування, особливості енергетичного машинобудування, до Ірану, країн Середньої Азії - Казахстану, Туркменістану, Азербайджану і Туреччини, щоб мати можливість освоювати нові ринки збуту і відновлювати старі", - сказав Зубко.

Він підкреслив, що в цьому контексті особливо перспективним для України виглядає ринок Ірану, який протягом останнього десятиліття залишався закритим у зв'язку з накладеними на цю країну міжнародними санкціями. Сьогодні, коли міжнародні санкції зняті, Україна розраховує відновити свої позиції на іранському ринку.

"Як ви знаєте, 8 березня урядова комісія провела засідання комісії (міжурядової двосторонньої комісії з торговельно-економічного співробітництва – УНІАН) в Ірані, ми відновлюємо співпрацю, – сказав Зубко. – У складі нашої делегації були співробітники держпідприємств, які вже працювали в Ірані і мали контракти і сьогодні мають документацію для модернізації енергетичних потужностей Ірану. Зараз важливо скасувати рішення про санкції (прийняте українською владою на початку 2000-х років слідом за світовою спільнотою – УНІАН), є політичне рішення з цього питання, але тепер важливо ще й політичне рішення Радбезу ООН щодо Ірану. Важливо, щоб наші машинобудівники (які почнуть роботу в Ірані – УНІАН) були захищені. Це питання опрацьовується".

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран в політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви. У травні-червні до Тегерана буде спрямовано торгову місію України.

Раніше посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред повідомив, що Іран зацікавлений у поставках української агропродукції і готовий запропонувати Україні альтернативу в поставах вуглеводнів, а також пропонує спільне використання нових транспортних коридорів на сході.