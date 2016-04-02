Поліція почала розслідування щодо рахунків одного з найбільших українських заводів Григоришина

У власника групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина з'явився новий привід для занепокоєння за свій бізнес. Головне слідче управління Національної поліції України минулого тижня дісталося до банківських рахунків одного з найбільших активів росіянина в нашій країні — Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання.

Читайте такожГригоришин вивів із сумського заводу через офшори $170 мільйонів - ЗМІ

Як з'ясувала "Ділова столиця", 25 березня Печерський районний суд Києва прийняв відразу 16 визначень, задовольнивши клопотання слідчих відомства Хатії Деканоїдзе, і дозволив їм отримати доступ до інформації про проводки по рахунках Сумського НВО в обслуговуючих його фінустановах. А саме — в Укрсиббанку, Ощадбанку, ING Bank, Укрпромбанку, Укрексімбанк, Райффайзен банку Аваль, Брокбізнесбанку, Легбанку, Діамантбанку, Сітібанку, банках "SEB", "Золоті ворота", "Національний кредит", "Союз", а також Державній казначейській службі.

Про масштабність виїмки документів говорить той факт, що Національної поліції дозволили отримати інформацію про фінансові операції підприємства більше ніж за останні 10 років — з 1 січня 2006 по 29 лютого 2016 рр.

Робиться це в рамках кримінального провадження, відкритого на початку поточного року підлеглими Хатії Деканоїдзе. В ході нього слідчі вже встигли встановити, що в 2007-2012 рр. посадові особи Сумського машинобудівного НВО, зловживаючи своїм становищем, умисно розтратили майно цього підприємства в особливо великих розмірах — на суму понад $170 млн.

Примітно, що вказане кримінальне провадження було відкрито незабаром після того, як звинувачення на адресу Григоришина, який вступив у відкриту конфронтацію з прем'єром Арсенієм Яценюком, в кінці минулого року висунув депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. Він,як відомо, є радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова — найближчого соратника Яценюка, до сфери впливу якого входить Національна поліція. Геращенко, зокрема, звинуватив Григоришина у незаконному заволодінні активами Сумського НВО, яке є монополістом у сфері виробництва обладнання для нафтогазового комплексу — компресорних станцій і турбокомпресорних установок — і на своєму сайті вказує, що входить в "молоду, що динамічно розвивається фінансово-промислову групу "Енергетичний стандарт" якраз з 2007 р. "Отримавши в управління компанію, Григоришин створив незаконні схеми виведення коштів українських підприємств у Росію і на рахунки офшорних компаній. НВО з 2010 р. почало укладати договори з посередниками — російськими компаніями, пов'язаними з Григоришиним, через яких реалізовувалося обладнання кінцевим споживачам", — зазначив Геращенко в листопаді минулого року. Додавши, що таким чином Сумському НВО було завдано матеріальної шкоди на суму більше $250 млн.

Крім Національної поліції, Сумським НВО, що терпить величезні збитки (у першому півріччі минулого року вони склали понад 730 млн грн.) щільно зацікавилася і Державна фіскальна служба. Як з'ясувала "ДС", в січні нинішнього року слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Сумській області провело обшуки на території підприємства, підконтрольного Григоришину, вилучивши його фінансові документи. Зроблено це було в рамках ще одного кримінального провадження, відкритого Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ГФС. За словами начальника цього управління Вадима Мельника, в його рамках розслідується умисне ухилення від сплати податків рядом підприємств України, афілійованих з Григоришиним, — Сумським НВО, а також заводом "Запорожтансформатор". А підставою для внесення до Єдиного реєстру розслідувань стала заява все того ж Антона Геращенка, який не дає спокою злому ворогу його політичної сили.