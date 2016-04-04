Держлісагентство має намір з 1 липня запровадити систему електронного обліку деревини

Державне агентство лісових ресурсів має намір з 1 липня запровадити єдину систему електронного обліку деревини для постійних лісокористувачів з метою зниження ризику підробки документів при реалізації лісозаготівельної продукції. Про це на прес-конференції повідомила перший заступник глави Держлісагентства Христина Юшкевич.

«Цього року у нас головне завдання - запровадження єдиної системи обліку деревини. Ми розраховуємо на те, що вона запрацює з 1 липня. Вона унеможливить підробку документів», - сказала Юшкевич.

При цьому вона зазначила, що підприємства Держлісагентства реалізують всю деревину за спеціальною товарно-транспортною накладною, а інші лісокористувачі користуються накладними старого зразка. Держлісагентство пропонує запровадити єдину форму товарно-транспортної накладної, яка буде пов'язана з електронним обліком, з бухгалтерською системою і з сертифікатом походження лісоматеріалів.

«Якщо вся ця система запрацює, то ми зможемо мінімізувати тіньовий оборот деревини. Якщо його не буде, то й не буде можливості незаконно реалізовувати деревину», - додала заступник голови Держлісагентства.

За словами Юшкевич, Держлісагентство також розробило прозорий порядок продажу деревини, який враховує інтереси вітчизняних підприємств з обробки лісоматеріалів і знижує можливість незаконного продажу даної продукції.

Юшкевич розповіла, що у 2015 році лісова охорона зафіксувала понад 1,7 тис. незаконних рубок, обсяг яких становив 24,1 тис. куб. м, що завдало 84,7 млн грн збитків. З них порушники у добровільному порядку відшкодували лише 4,6 млн грн, або 5% збитків. За цими фактами відомство передало 181 справу до правоохоронних органів. При цьому Держлісагентство притягнуло до дисциплінарної відповідальності 1086 посадових осіб і звільнило 108 співробітників, в тому числі деяких керівників лісозаготівельних підприємств.

Юшкевич також зазначила, що останнім часом злочинні угруповання організовують напади на представників лісової охорони. Для розв’язання цієї проблеми місцевих управлінь залучають до охорони лісу військовослужбовців, демобілізованих із зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з недосконалим обліком в Україні зростає потенціал тіньової торгівлі деревиною. Обсяг тіньового ринку становить близько 20%, або 2 млрд дол. При загальній річній рубці у 14-15 млн куб. м обсяг «чорного» лісу досягає 3 млн куб. м.

В управлінні Держлісагентства перебувають 73% лісів країни. Решта 27% належать іншим лісокористувачам, які, за офіційними даними, у рік рубають близько 1,5 млн кубометрів лісу.