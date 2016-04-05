Китай обмежив торгівлю з КНДР

Міністерство торгівлі Китаю ввело заборону на імпорт золота і рідкісноземельних елементів з Північної Кореї, а також експорт в КНДР палива та інших нафтових продуктів, які можуть використовуватися в якості ракетного палива, передає Reuters.

Дане рішення прийнято згідно з введеними ООН санкціями.

Читайте також"Напіввійськова ситуація": У Кім Чен Ина заявили, що можна забути про переговори щодо ядерного роззброєння КНДРООН розширив санкції проти КНДР після того, як Пхеньян провів випробування в рамках своїх ядерних програм в січні і лютому.

Гірничодобувна галузь є ключовою для економіки Північної Кореї, яка вже значною мірою відрізана від решти світу. Експерти вважають, що прибутки від цього сектора економіки допомагають гарантувати військові витрати Північної Кореї.