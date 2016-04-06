Пекін продовжує приборкувати Москву: Росія погодилася розмістити у себе підприємства КНР

Росія готова розмістити на своїй території підприємства Китаю - ці питання обговорювалися під час переговорів директора департаменту Мінсхідрозвитку РФ Рустама Макарова з директором департаменту розвитку промисловості Північно-Східних провінцій КНР Державного комітету з розвитку і реформ КНР Чжоу Цзяньпіном, йдеться в повідомленні Міністерства Далекого Сходу.

Мова йде про можливе переведення китайських підприємств на територію Далекого Сходу з урахуванням обов'язкового дотримання встановлених у Росії екологічних вимог. Ініціатива йшла від Китаю, вона обговорювалася раніше при офіційних зустрічах сторін.

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Як зазначив Чжоу Цзяньпін, китайська сторона готова активно залучати приватні і державні компанії до реалізації подібних проектів. Зі свого боку Рустам Макаров підтвердив готовність російської сторони до взаємодії, підкресливши, що нові підприємства, створювані у межах територій випереджаючого розвитку і Вільного порту Владивосток, отримують суттєві податкові пільги та адміністративні преференції.