"Житомирські ласощі" працюють у штатному режимі

Про це повідомляє прес-служба "Житомирських ласощів", яку цитує "Цензор.net".

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"Як відомо, у 2010 році колишнім керівником підприємства Ігорем Бойком з допомогою колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента України Януковича Андрія Портнова було здійснено рейдерське захоплення фабрики "Житомирські ласощі". При неправомірних судових рішеннях законний власник, швейцарська компанія "Delta Capital SA" була незаконно усунена від управління підприємством. За один день ЗАТ "Житомирські ласощі" перестало існувати, в той же час все майно було передано на невідому компанії ТДВ "ЖЛ".

Рейдерське захоплення "Житомирських ласощів" стало одним з найгучніших злочинів за часів попередньої влади. На сьогодні права законних акціонерів відновлено.

Керівництво ЗАТ "Житомирські ласощі" офіційно повідомляє, що фабрика працює в штатному режимі, йде виробництво і реалізація готової продукції, відновлені робочі місця, сплачують податки у місцевий і державний бюджети. Єдиною проблемою, з якою зіткнулися наші співробітники, стали традиційно незаконні дії з боку колишнього керівника Ігоря Бойка, який відмовляється віддавати їм трудові книжки. Ті працівники, які досі не змогли забрати свої трудові книжки у рейдерів, тимчасово підписали з ЗАТ "Житомирські ласощі" трудові угоди. Також відомо, що Ігор Бойко шантажує невиплатою заборгованості по заробітній платі за попередні періоди тих, хто вже влаштувався на роботу в ЗАТ "Житомирські ласощі" і продовжує нормально працювати.

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З питань неповернення трудових книжок і невиплаченої заробітної плати працівникам колишнім керівництвом фабрики вже повідомлені правоохоронні органи.

"Також офіційно інформуємо всіх колишніх працівників фабрики, що їх робочі місця на них чекають. Для отримання додаткової інформації та офіційного працевлаштування звертайтесь у відділ кадрів ЗАТ "Житомирські ласощі", - йдеться в повідомленні на сайті ЗАТ "Житомирські ласощі".