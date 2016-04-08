На заводі "Ленінська кузня" відбулася закладка 4 катерів для українських ВМС

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, будівництво вказаних бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України згідно Державному контракту, підписаному в березні 2016 року.

У заході взяли участь представники Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, Військово-морських сил ЗСУ, ДК «Укроборонпром», керівництво та працівники підприємства.

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Перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський зазначив: «Я вважаю, що це дуже важлива подія, тому що не може бути незалежною країна, у якій не будуються кораблі, не відбудовуються Збройні сили. І сьогоднішній захід є підтвердженням того, що ми рухаємося у напрямку зміцнення обороноздатності нашої держави».

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський підкреслив, що сьогоднішня закладка катерів є продовженням будівництва серії малих броньованих артилерійських катерів, два з якої вже проходять випробовування і в своєму класі відповідають усім технічним вимогам.

Начальник штабу – перший заступник командувача ВМС ЗСУ контр-адмірал Андрій Тарасов зазначив: "Ми з нетерпінням очікуємо на надходження закладених сьогодні катерів – первістків військового кораблебудування незалежної України».

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За його словами, "два якісно виготовлених малих броньованих артилерійських катери проекту 58155, які зараз проходять випробування у Одесі, продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням». Контр-адмірал подякував від усього особового складу флоту колективу підприємства та усім, хто приймав участь у створенні катерів.

Голова правління ПАТ “Завод “Ленінська кузня” Валерій Шандра, у свою чергу, подякував колективу підприємства за плідну роботу та наголосив на подальшій співпраці з вітчизняним оборонним відомством.

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Довідка УНІАН. Малий броньований артилерійський катер (МБАК) призначений для охорони і оборони пунктів базування (портів) і морських (річкових) комунікацій у межах територіального моря, ізоляції ділянок морського (річкового) узбережжя, захисту судноплавства на прикордонних річках, сприяння Держприкордонслужбі України в посиленні охорони державного кордону, участі у рятувальних операціях суден та літальних апаратів, які зазнають лиха, для участі у операціях по боротьбі з проявами піратства, незаконної міграції та контрабанди в акваторії чорноморсько-азовського басейну та на річці Дунай, участі у миротворчих операціях ООН у складі міжнародних сил та інших завдань.