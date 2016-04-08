Американська Cargill зупинила один із найбільших в Росії солодових заводів

Американський виробник і трейдер сільгосппродуктів Cargill зупинив виробництво на солодівні у місті Єфремов Тульської області РФ, розповіли «Ведомостям» керівник великого агрохолдингу і співробітник галузевого об'єднання.

Представник Cargill підтвердив, що робота солодовні припинена з початку 2016 року: попит на солод знизився. Більшість співробітників, за його словами, залишилися працювати в Єфремові, де, за даними сайту Cargill, як і раніше, випускаються крахмалопродукти і підсолоджувачі, а також рафінується осія. Частина людей переведені на інші виробництва, говорить представник Cargill, але, якщо ситуація на ринку солоду покращиться, Cargill готова відновити роботу комплексу.

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Будувати у Єфремові солодовню вартістю $50 млн і потужністю 100 000 т вирішено в 2003 році. Солодовня Cargill – одна з найбільших у Росії.