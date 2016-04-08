Українським військовим обіцяють першу партію бронетранспортерів "Дозор-Б" вже до кінця квітня

Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу держконцерну "Укроборопнром", завершує комплектацію партії бронетранспортерів «Дозор-Б» і до кінця квітня передасть машини Збройним Силам України, повідомила прес-служба концерну.

"Ми гідно пройшли цей шлях і в рекордно короткі терміни освоїли виробництво "Дозорів-Б", отримали держзамовлення. На всі бронеавтомобілі вже нанесено маскувальне покриття, останні три машини з партії комплектуються навісними і внутрішніми комплектами ЗІП (запчастини, інструменти, приладдя)", - цитує прес-служба директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

За словами директора заводу, бронемашини мають високий рівень захисту: монококовий цільний корпус відповідає міжнародному стандарту STANAG 4569 з бічної бронею товщиною 12 мм, що в 1,5-2 раза перевищує показники вітчизняних зразків.

Крім того, Тимків також зазначив, що Львівський бронетанковий завод готовий виконувати експортні замовлення з виробництва "Дозорів".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року керівництво "Укроборонпрому" звинуватило чиновників Міноборони в затягуванні процесу прийняття на озброєння нових зразків бронетехніки, зокрема "Дозорів" і БТР-3.

У кінці 2015 року "Укроборонпром" презентував 10 "Дозорів", а пізніше Міністерство оборони підписало з Львівським бронетанковим заводом, що входить до складу концерну, контракт на серійне постачання українській армії даних бронеавтомобілів.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.