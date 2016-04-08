"Укргазвидобування" програло позов про розірвання спільної діяльності з компанією "Діон"

Господарський суд Києва відмовив найбільшій в країні газовидобувній компанії «Укргазвидобування» в розірванні договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з видобутку газу з компанією «Виробничо-комерційна фірма «Діон».

Про це йдеться в рішенні суду №910/1536/16, яке розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією з реєстру, позовні вимоги «Укргазвидобування» мотивовані тим, що відповідач істотно порушив умови договору в результаті реалізації в першому півріччі 2015 року природного газу, видобутого в рамках договору, за цінами, які нижчі за максимальний рівень цін на газ, що реалізується промисловим споживачам.

Голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко висловив обурення з приводу цього рішення, написавши про це в Facebook.

«Ми подали до суду на розірвання договорів, щоб повернути ці активи в компанію. Перший розгляд за першою справою суд відмовляє нам у розірванні договору.... На жаль, наші "справедливі суди" цементують і захищають корупційні схеми, створені навколо договорів СД (сумісної діяльності – УНІАН). За цими схемами з «Укргазвидобування» виводилися активи», - підкреслив Прохоренко.

За його словами, «Укргазвидобування» є власником всіх свердловин, якими користуються в рамках СД. За 2015 рік оператори знизили видобуток на цих свердловинах загалом на 360 млн кубометрів газу. Як зазначив Прохоренко, оператори СД не вкладають гроші в ремонт свердловин, як це передбачено договорами, тому для держкомпанії договори СД втратили економічний сенс.

«Ми хочемо повернути собі свої активи і збільшувати видобуток з них. Але ось український суд не дозволяє повернути ці активи в компанію», - зазначив Прохоренко.

«Так виникає питання - чиї інтереси обслуговують суди? Чи розуміють судді, що таким чином вони захищають інтереси Росії, у якої Україна змушена купувати більше газу, оскільки СД скоротили видобуток?» - додав голова держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року депутат Тетяна Чорновіл заявила, що приватні компанії, які уклали договори про спільну діяльність з державною компанією «Укргазвидобування» і користуються її свердловинами, за перші 7 місяців 2015 року недоплатили 1 млрд грн ренти за користування надрами. За інформацією депутата, 4 з 5 проблемних підприємств мали договори про спільну діяльність з «Укргазвидобування». При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи «Воля народу» Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

Крім того, раніше «Укргазвидобування» звинувачувала приватну газовидобувну компанію «Карпатигаз», яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем, у відмові виконувати свої зобов'язання за договором про спільну діяльність.

На початку лютого голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 млн кубометрів - до 1,159 млрд кубометрів.

При цьому Прохоренко неодноразово заявляв про тиск на компанію, зокрема, з боку народних депутатів, що, на його думку, пов'язано з активізацією змін в компанії, які покликані усунути корупцію і злочинні схеми в ній.

В середині березня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили ряд обшуків на території міста Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з держкомпанією «Укргазвидобування».

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, «Виробничо-комерційна фірма «Діон» зареєстрована у вересні 1996 року. Юридична адреса компанії знаходиться в Києві, а її директором вказаний Сергій Чиж. Компанія "Діон" знаходиться у власності кіпрської компанії "Метенерджі Лімітед".