Ціни виробників промпродукції в березні зросли на 4%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим 2016 року, зросли на 4%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в березні зросли на 10,5% порівняно з груднем 2015 року ціни виробників зросли на 4,4%.

У видобувній промисловості і розробці кар'єрів у березні проти лютого ціни підвищилися на 7,7%, у т.ч. у видобутку кам'яного вугілля - на 0,4%, нафти сирої - на 12,8%, металевих руд - на 8,9%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%. У грудні 2015 року порівняно з листопадом ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.