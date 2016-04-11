"Укроборонпром" спільно з Туреччиною має намір виробляти радіолокаційну техніку

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, і турецька компанія "Havelsan" 8 квітня підписали меморандум про спільну розробку та виробництво радіолокаційних станцій, повідомила прес-служба концерну.

"Укроборонпром" має значний досвід розробки радіолокаційної техніки. Ми об'єднаємо зусилля з ведучою турецькою компанією і розробимо потужний інноваційний продукт, який буде відповідати міжнародним стандартам озброєння", - цитує прес-служба гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова.

За його словами, один з пріоритетних завдань українського оборонно-промислового комплексу - перехід на міжнародні стандарти у виробництві озброєння та військової техніки.

"Туреччина є членом НАТО, тому цей досвід дозволить Україні поглибити військово-технічне співробітництво з натовськими країнами", - наголошується в повідомленні.

Також, за інформацією прес-служби, "Укроборонпром" і "Havelsan" домовилися про розширення співпраці в авіаційній сфері.

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Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за підсумками збройової виставки в Індії DefExpо-2016 підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співробітництво в оборонній сфері. За словами представників концерну, індійські компанії зацікавлені у спільних проектах у сфері авіабудування, виробництва радарів і систем морського спостереження, модернізації бронетехніки, систем ППО, авіації, розробок головок самонаведення, спільних розробок ракет класу повітря-повітря.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.

Турецька компанія "Havelsan" є провідним розробником програмного забезпечення для систем управління військами, систем управління озброєнням всіх видів військової техніки (наземної, авіаційної, морської), систем розвідки, спостереження та ідентифікації цілей, систем забезпечення військ (логістика, кадровий менеджмент), тренажерів наземної та авіаційної техніки для потреб Збройних сил Туреччини та іноземних замовників.