Туркменістан купить 750 українських вантажних вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) уклав контракт на поставку в Туркменістан 750 вантажних вагонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління підприємства Анатолій Шабала.

За його словами, поставка повинна бути здійснена до червня цього року. Сума контракту не розголошується.

«Ми поставимо їм 375 піввагонів і 375 вантажних вагонів», - сказав Шабала.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня минулого року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ході зустрічі з віце-прем'єром Кабінету міністрів Туркменістану Сатликом Сатликовим домовився щодо планів поставок в Туркменістан 1,5 тис. вагонів рухомого складу, з яких на 750 був оголошений тендер.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.