Україна почне переговори з ЄС про скасування додаткової сертифікації промпродукції

Україна у 2016 році почне переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА - УНІАН) за трьома технічним регламентам, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заступника міністра Максима Нефьодова.

“На сьогодні українські органи оцінки відповідності вже готові до перевірки європейськими контролюючими органами. З відповідними проханнями ми вже звернулися до ЄС. Успішні результати такої перевірки дозволять вже цього року розпочати переговори з ЄС про підписання угод АССА за трьома основними групами товарів", - сказав він.

Підписання цих угод означатиме, що українські виробники відповідної продукції можуть ставити на свої товари позначку РЄ (фр. Conformité Européenne, відповідність продукції вимогам ЄС - УНІАН) і експортувати ці товари до ЄС без додаткової перевірки або сертифікації.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір повністю відмовитися від радянської системи стандартизації та перейти на європейські стандарти вже до 2016 року.

Верховна Рада 15 січня 2015 року ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх як такі, що втратили силу, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

У жовтні 2015 року науково-технічна рада при Мінекономрозвитку ухвалила рішення про підготовку до початку скасування технічних стандартів СРСР на території України з 1 січня 2016 року, запропонувавши ввести перехідний період. Згідно з рішенням, центри стандартизації, метрології та сертифікації до грудня проведуть аналіз техстандартів СРСР, які діють в Україні, і запропонують термін перехідного періоду, який почне діяти з 1 січня 2016 року.