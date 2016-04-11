В Україні до 2018 року хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію продукції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір до 2018 року прийняти необхідні технічні регламенти, що дозволить скасувати обов'язкову сертифікацію продукції, говориться в матеріалах для преси, розданих під час круглого столу за участю заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

«Плани у сфері оцінки відповідності - продовження скорочення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (на 11,4% у 2016 році), з подальшою відміною обов'язкової сертифікації до 2018 року», - йдеться в прес-релізі.

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За словами Нефьодова, скорочення списку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, на 86,4% за останні 2 роки, відповідає європейським підходам до контролю якості продукції.

«Ми наблизилися від пострадянської системи до новітньої системи контролю за якістю продукції», - сказав він.

При цьому, за словами Нефьодова, надалі Мінекономрозвитку має намір укласти з Європейським Союзом угоду АССА, що дозволило б українським виробникам експортувати ці товари в ЄС без додаткової перевірки або сертифікації.

«На сьогоднішній день українські органи оцінки відповідності вже готові до перевірки європейськими контролюючими органами. З відповідним проханням ми звернулися до ЄС. Успішні результати такої перевірки дозволять вже в цьому році розпочати переговори з ЄС про підписання угод АССА за трьома основними групами товарів», - відзначив заступник міністра.

Директор департаменту технічного регулювання і метрології Мінекономрозвитку Леонід Віткін під час круглого столу уточнив, що в результаті скорочення 11 видів продукції, що підлягають сертифікації, виключені зі списку.

«На 86,36% скорочено перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, в результаті чого з нього виключено 11 видів продукції», - сказав Віткін.

За його словами, в 2014-2015 роках у рамках переходу до європейської системи технічного регулювання стандартизації Мінекономрозвитку прийняло більш як 5,2 тис. національних стандартів, із яких понад 4,9 тис. гармонізовані з європейськими стандартами якості.

«За останні два роки понад 5,2 тис. стандартів було прийнято, понад 90% із яких - стандарти, ідентичні європейським. Переглядалася назва стандарту, але до нього додавався оригінальний текст англійською мовою», - сказав він.

Водночас, згідно з даними Віткіна, в 2014-2015 роках більш як 15 тис. міждержавних стандартів, які були розроблені до 1992 року, втратили чинність.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір повністю відмовитися від радянської системи стандартизації та перейти на європейські стандарти вже до 2016 року.

Верховна Рада 15 січня 2015 року ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх як такі, що втратили силу, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує до 2020 року створити адаптовану до вимог Світової організації та Євросоюзу систему технічного регулювання, що дозволить українським виробникам безперешкодно виходити на іноземні ринки.