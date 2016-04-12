Американська корпорація ULA припинить закупівлі російських двигунів

Американська корпорація United Launch Alliance (ULA), що здійснює запуски для NASA, не планує закуповувати в Росії ракетні двигуни РД-180 понад вже замовлені 20 одиниць, заявив директор компанії Торі Бруно.

«Я можу сказати, що ми зробили замовлення на 20 двигунів РД-180, що забезпечить нам перехідний період від того, де ми сьогодні, до того моменту, коли у нас буде Vulcan Centaur Rocket, коли у нас буде для нього заміна замість РД-180», - сказав він.

«У мене немає планів на ще одне замовлення»,— цитує його РІА«Новости». Пан Бруно зазначив, що розробка двигуна замість російського триває за планом.

Російські РД-180 використовуються на ракеті Atlas V, яка здійснює запуск апаратів для ВПС США, а також наукових і дослідницьких місій NASA.

Раніше заступник голови Пентагону Роберт Уорк сказав, що США в найближчі шість років до створення власного ракетного двигуна може знадобитися закупівля ще 18 російських двигунів РД-180 для запуску військових супутників.

Варто відзначити, що до 2019 року США планують припинити використання російських ракетних двигунів РД-180 і шукають їм заміну. Свою заявку з власними розробками на основі двигуна РД-815 подавало і українське КБ "Південне".

Нагадаємо, раніше сенатор США Джон Маккейн заявляв, що комітет Сенату з питань збройних сил може скасувати виняток щодо заборони на використання російських ракетних двигунів у США у військових цілях.

РД-181 — однокамерний рідинний ракетний двигун закритого циклу з допалюванням окисного генераторного газу. Розроблений і виробляється НВО "Енергомаш". Пальне — гас, окислювач — рідкий кисень.