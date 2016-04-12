Головою "Електроважмашу" можуть призначити француза Жана-Андре Барбозу

Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України рекомендувало уряду призначити на посаду керівника державної компанії "Електроважмаш" француза Жана-Андре Барбозу, має 17-річний досвід роботи на підприємствах такого типу.

Про це в ході брифінгу в Києві сказав міністр економрозвитку Айварас Абромавічус.

"На посаду директора "Електроважмашу" вибрали Жана-Андре Барбозу. Він громадянин Франції та Мексики. Йому 42 роки. Освіту отримав у Франції. Понад 17 років досвіду роботи на керівних позиціях, у тому числі в країнах Східної Європи і СНД. В основному відзначився на посаді керівника декількох заводів французьких компаній. Живе в Польщі, одружений на українці", - сказав Абромавічус.

Він додав, що все, що потрібно кандидату на посаду, - це "політична підтримка".

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку у вересні минулого року почало перевірку фінансової діяльності державного підприємства "Електроважмаш" (Харків), яке спеціалізується на розробці, а також виробництві турбогенераторів для теплових і атомних станцій і шахт, за підозрою в корупції.

За словами глави Мінекономрозвитку, відправною точкою стало розслідування, проведене на держпідприємстві. За інформацією Мінекономрозвитку, перевірка виконання лише одного контракту вартістю понад 1 мільйон доларів показала, що кошти за продукцію були частково виведені через фірму-прокладку, зареєстровану в приватній квартирі в Харкові.

Факт недобросовісної організації торговельної операції на державному підприємстві став підставою для відсторонення керівника підприємства на час проведення розслідування і звільнення його.

Пізніше факт звільнення директора не раз викликало суперечки в судах різної інстанції. У грудні 2015 року Мінекономрозвитку оголосило конкурс на посаду керівника державного підприємства "Електроважмаш".