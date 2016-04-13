Німецька компанія Leoni побудує завод в Івано-Франківській області

Великий виробник кабелю німецька компанія Leoni побудує завод у Коломиї (Івано-Франківська обл.), інвестиції у перший етап будівництва становитимуть близько 15 млн євро.

Про це повідомив голова департаменту євроінтеграції та розвитку туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дмитро Романюк на своїй сторінці в Facebook.

"У 2017 буде побудований новий завод (інвестиції в 1-й етап - 15 млн євро), вже через рік буде набрано 800 співробітників і до 2021, за оптимістичними планами, кількість працівників становитиме 8150 людей", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вперше плани компанії з будівництва додаткових виробничих потужностей були озвучені під час Німецько-українського бізнес-форуму в жовтні минулого року.

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Довідка УНІАН. Компанія Leoni працює в Україні з 2003 року і вже створила понад 6000 робочих місць у Львівській області. Основним напрямком діяльності компанії є виробництво дроту та кабелю для різних сфер індустрії, виробництво джгутів, кабелів і інших комплектуючих для автомобільної промисловості.