Україна і ЄС домовилися про необхідність подальшої лібералізації квот і мита

Україна і Європейський Союз домовилися про необхідність подальшої лібералізації квот і мита, а також про посилення урядової взаємодії й контактів бізнесу.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Twitter, коментуючи засідання Комітету асоціації Україна – ЄС, що проходить у Києві.

"Погодилися з Євою Синовець (головою директорату Європейської комісії з питань торгівлі - УНІАН): важлива не лише додаткова лібералізація квот, мита, а й урядовий і В2В (між бізнесом - УНІАН) діалог", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз готовий надати Україні інструменти підтримки для нівелювання негативного впливу на економіку торговельної агресії з боку Росії.

Перше засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, в рамках якого обговорюється взаємодія сторін у торговельній сфері, проходить 12-13 квітня в Києві.

Сторони обговорюють розвиток відносин України і ЄС з іншими торговельними партнерами. Крім того, перше засідання вводить в дію інституціональний механізм зони вільної торгівлі і передбачає функціонування чотирьох спеціальних підкомітетів: з санітарних та фітосанітарних питань, митних питань та сприяння торгівлі, географічних вказівок, а також торгівлі та сталого розвитку.