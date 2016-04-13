Найбільша у світі приватна вугільна компанія оголосила про банкрутство

Друга найбільша компанія з видобутку вугілля в світі Peabody Energy подала в суд для запуску процесу власного банкрутства. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК.

Причиною рішення Peabody назвала «безпрецедентний промисловий спад». Таким чином компанія «має намір знизити загальний рівень боргового навантаження та постійні витрати, підвищити операційний грошовий потік», а також «поліпшити позицію для довгострокового успіху, продовжуючи працювати під захистом суду», - наголошується в прес-релізі.

Всі шахти і офіси Peabody «продовжують працювати в звичайному режимі і, як очікується, продовжать працювати так в ході судового процесу». «Це було важке рішення, але це правильний шлях вперед для Peabody. Сьогодні ми починаємо готувати надзвичайно успішного глобального лідера для завтрашнього дня», — цитується в прес-релізі президент і гендиректор компанії Гленн Келлоу.

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Як відзначає Business Insider, процес банкрутства відбувається на тлі падіння цін на вугілля. Воно призвело до зупинки експансії Peabody в Австралію, на яку компанія брала позики. Згідно з нормативним актом, згідно з яким компанія подала позов про банкрутство, Peabody чекає реорганізація.

Після виходу прес-релізу акції компанії впали на $1,91 втративши 47% від ціни закриття.

Peabody Energy Corporation — найбільша приватна вугільна компанія світу зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Була заснована в 1883 році. За даними на кінець 2015 року в Peabody Energy Corporation працювали близько 7600 співробітників. Компанія володіє 26 копальнями в США і Австралії.