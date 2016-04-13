"Укроборонпром" передав українським військовим понад 500 одиниць озброєння і військової техніки

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України в січні-березні цього року передав Збройним силам України 501 одиницю озброєння та військової техніки, повідомила прес-служба концерну.

"За договорами з силовими відомствами України передано 340 одиниць нового озброєння і техніки. Серед них 180 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 100 ракет і боєприпасів, 37 одиниць апаратури шифрування і зв'язку, 19 одиниць нової бронетанкової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, концерн також передав 161 одиницю відремонтованого озброєння і техніки: 34 одиниці бронетанкової, 11 - автомобільної, 6 - авіаційної техніки, 72 двигуна для бронемашин і 38 одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня "Укроборонпром" передав українським військовим у зону проведення антитерористичної операції партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4, а також вітчизняних мінометів калібру 120-мм "Молот".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.