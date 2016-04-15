Гройсман – Кубіву: Мінекономрозвитку має стати "лобістом" інтересів національної економіки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на чолі з новообраним віце-прем'єр-міністром - міністром економрозвитку Степаном Кубівим має стати лобістом інтересів національної економіки, що забезпечує її поступальне зростання. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи Кубіва колективу міністерства, повідомили в прес-службі уряду.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі має продовжити проведення дерегуляції, впорядкувати систему державних закупівель, забезпечити стабілізацію економіки, що дасть змогу відродити її зростання. Це все ляже на ваші плечі», - цитує прес-служба Гройсмана.

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За його словами, є три завдання, які повинні забезпечити всі міністерства. У їх числі - якісне державне управління, стабілізація ситуації і реальне зростання при повній відкритості, ефективності та прозорості. Головними показниками роботи уряду, переконаний Гройсман, стане довіра громадян, здатність приймати і впроваджувати ефективні рішення. «Якщо ми розуміємо, що від наших рішень, нашої роботи залежить життя людини, то ставимося до цього з великою відповідальністю», - резюмував прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада затвердила новий склад уряду України 14 квітня.