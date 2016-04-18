"Укроборонпром" представить український ОПК на виставці озброєнь в Малайзії

Державний концерн "Укроборонпром", який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, представить нові розробки українського військово-промислового комплексу на міжнародній оборонній виставці-конференції "DSA-2016", яка відбудеться 18-21 квітня в Куала-Лумпурі (Малайзія).

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, на стенді "Укроборонпрому" будуть представлені макети авіаційних ракет, нових зразків бронетанкової техніки і танка "Оплот", системи оптико-електронного придушення "Адрос", автоматичних гармат і мінометів. Крім того, за межами павільйону "Укроборонпром" представить зразок сучасного бронетранспортера "Дозор-Б".

Повідомляється, що у виставці візьме участь низка підприємств "Укроборонпрому" - "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова", "Київський бронетанковий завод", "Львівський бронетанковий завод", "Житомирський бронетанковий завод", ДАХК "Артем", "Одеський авіаційний завод", "Харківський завод спеціальних машин", "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", "НТК "Завод точної механіки" і КБ "Артилерійське озброєння".

Представляти інтереси підприємств-виробників українського ОПК в Малайзії будуть фахівці провідних компаній-спецекспортерів, уповноважених на експорт та імпорт продукції, послуг військового та подвійного призначення, а саме: "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс" та "Укрінмаш".

Читайте також"Укроборонпром" спільно з Туреччиною має намір виробляти радіолокаційну техніку

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за підсумками збройової виставки в Індії DefExpо-2016 підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співробітництво в оборонній сфері. В ході виставки єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство "Антонов" представив проект нового транспортного літака Ан-132, розробленого на заміну Ан-32, а також літаки Ан-148 і Ан-178.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.