ЗМІ: в окупованому Донецьку перейменувались і працюють підприємства екс-регіоналів

В інтерв'ю сепаратистській газеті «Вечірній Донецьк» так званий «керівник Ленінської районної ради» Олег Бєляєв розповів, як в окупації працюють підприємства, що належать екс-регіоналам - «Конті» та «Норд».

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Голова окупаційної районної адміністрації заявив, що підприємство «Конті», що належить Борису Колеснікову, функціонує на окупованій території, але перейменовано в «Тор». Бєляєв також поскаржився на низьку продуктивність «Конті».

«Майже на повну працює, мабуть, тільки один із хлібозаводів холдингу "Донбасхліб". Інші підприємства харчопрому діють з перемінним успіхом. Це стосується "Геркулеса", "Вінтера", молокозаводу №2, "Конті", нині перейменованої в "Тор". У них проблеми то з сировиною, то зі збутом. Наприклад, до війни "Конті" виробляло в добу 550 тонн солодкої продукції, а зараз – всього 300-350 тонн в місяць! Молокозавод №2 завантажений на 16-20%», - розповів він.

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За словами Бєляєва, виробник побутової техніки «Норд», який належить одному із засновників Партії регіонів Валентину Ландику, також працює в окупації, хоч і з перервами.

«"Норд", нині "Інтертехніка", в лютому ніби ожив, однак з квітня знову зупинився, мінімум до середини травня», - сказав Бєляєв.