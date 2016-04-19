Toyota зупиняє заводи через збої у постачанні деталей після землетрусу

В даний час зупинено 5 підприємств в префектурах Фукуока і Аіті, де знаходиться штаб-квартира корпорації, передає Росбалт. Всього у планах Toyota зупинити 15 з 16 складальних ліній на території Японії. Вони не будуть працювати щонайменше до 25 квітня.

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Рішення про відновлення роботи заводів після цього терміну буде прийнято в середу. Порушення в поставках деталей призвело до необхідності закрити також складальні підприємства Daihatsu в префектурах Міягі і Івате, там робота буде зупинена з 20 по 22 квітня.

Ділова газета "Ніккей" повідомляє, що це припинення призведе до скорочення обсягів виробництва Toyota на 50 тис. авто.

Як відомо, через удар стихії робота більшості підприємств на острові Кюсю була зупинена. Серед них один з ключових постачальників Toyota компанія Aisin Seiki, яка випускає двері, двигуни і деякі інші деталі для машин на своєму заводі в префектурі Кумамото. Не працюють тут також підприємства Sony, Honda Motor, Bridgestone, Mitsubishi Electric.

Як повідомляв УНІАН, низка землетрусів магнітудою до 7,3 сталася на центральній частині острова Кюсю п'ять днів тому, викликавши руйнування будинків і мостів, обвали і зсуви ґрунту з пошкодженням автомобільних доріг і залізниці. За останніми даними, 44 людини загинули, поранення отримали 1117 осіб.