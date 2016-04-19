У Росії знову переглянуть список заборонених до закупівлі імпортних товарів

Мінекономрозвитку, Мінпромторг і ФАС повинні до червня визначити критерії імпортних товарів, держзакупівлі яких можуть бути обмежені, до серпня потрібно переглянути раніше опубліковані списки - таке доручення дав прем'єр РФ Дмитро Медведєв, пишуть "Ведомости".

Представник прем'єра не відповів на запит. Доручення отримані, підтвердили представники Мінекономрозвитку і ФАС.

Обмеження на держзакупівлі імпорту введено з січня 2014 р. Вони стосуються оборонної галузі, машинобудування, медичних виробів, ліків, програмного забезпечення. Всього приблизно 420 видів товарів.

Читайте такожForbes: ніяких ознак розрекламованого "імпортозаміщення" в РосіїМінпромторг виступає за розширення обмежень. У березні міністерство запропонувало додати ще 70 позицій у список іноземної продукції машинобудування, яку не можна допускати до держзамовлення, серед них двигуни, будівельна техніка і продукція важкого машинобудування. З осені 2015 р. обговорюється розширення списку заборонених медвиробів.

А ось Мінекономрозвитку запропонувало поступово відмовлятися від обмеження держзакупівель імпорту. Ціни держконтрактів через імпортозаміщення зросли на 40%, говорив заступник міністра Євген Єлін в лютому, необмежені в часі протекціоністські заходи неминуче приведуть ще і до зниження якості продукції. Зростання цін – це плата держави за підтримку вітчизняного виробника, пояснював Єлін, але підтримка не повинна бути вічною, з часом потрібно пом'якшувати режим, а потім і повністю відмовитися від обмежень.

Обмеження вводилися хаотично – Мінпромторг пропонував, інші погоджувались, а на нараді у Медведєва говорили, що треба упорядкувати обмеження і скасувати деякі заборони, сказав один з учасників наради. Обмеження доступу знижує конкуренцію і веде до зростання цін, потрібно залишити обмеження тільки для держоборонзамовлення і закупівель ліків, вважає він. Представник Мінпромторгу не відповів на запит «Ведомостей».

Імпортозаміщення поки не досягає своїх цілей, свідчить звіт про діловий клімат на російських підприємствах Центру кон'юнктурних досліджень: обробні підприємства в березні були завантажені на 62% – показник залишається на цьому рівні майже півтора року без ознак зростання. Це говорить про серйозні труднощі у запуску проекту імпортозаміщення, пишуть економісти. Втім, два роки – не строк, потрібно мінімум 3-4 роки і це за умови стабільного фінансування, заспокоюють автори дослідження, а при спаді економіки, обмеженні федерального бюджету і бюджетів підприємств до цього терміну можна додати ще 1-2 роки.