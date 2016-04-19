Міноборони Малайзії зацікавилося продукцією "Укроборонпрому" (фото)

Як повідомила прес-служба державного концерну "Укроборонпром", який представляє український ОПК на виставці 18-21 квітня, особливий інтерес міністр оборони Малайзії Хішамуддін Хусейн проявив до українського літака Ан-148 і станції радіоелектронної розвідки "Кольчуга-М".

"Найбільшу увагу малайзійські військові звернули на сучасні зразки військової техніки в авіаційній, бронетанковій і радіолокаційній сферах. Їм продемонстрували зразок новітнього українського бронетранспортера "Дозор-Б", який уже стоїть на озброєнні вітчизняної армії, й ознайомили з можливостями легендарного танка "Оплот", - йдеться в повідомленні.

Крім того, делегація "Укроборонпрому", яку очолює генеральний директор концерну Роман Романов, обговорила з Хішамуддіном Хусейном найбільш перспективні програми співробітництва та порядок їх реалізації.

"Участь у таких заходах, як DSA-2016, є важливим аспектом успішного розвитку будь-якої галузі. Українська оборонна промисловість завжди була однією з найкращих у світі і продовжує демонструвати свої інноваційні розробки на найбільших виставкових майданчиках світу", - відзначили представники концерну.

Читайте також"Укроборонпром" передав українським військовим понад 500 одиниць озброєння і військової техніки

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за підсумками збройової виставки в Індії DefExpо-2016 підписав з індійськими компаніями 15 меморандумів про співробітництво в оборонній сфері. Під час виставки єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство "Антонов" представив проект нового транспортного літака Ан-132, розробленого на заміну Ан-32, а також літаки Ан-148 і Ан-178.