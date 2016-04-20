Intel скорочує 12 тисяч працівників через падіння попиту на ПК

Виробник комп'ютерних мікропроцесорів виділяє 1,2 млрд доларів, щоб покрити витрати на реструктуризацію, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Під скорочення потрапляють приблизно 11% працівників компанії, процедура, пов'язана з їх звільненням, триватиме 12 місяців, йдеться в заяві Intel.

Intel заявила, що планує "прискорити еволюцію від компанії-виробника персональних комп'ютерів до розробника глобальних мереж і мільярдів високотехнологічних, пов'язаних між собою комп'ютерних пристроїв".

Найбільший в світі виробник комп'ютерних мікрочіпів також знизив свій прогноз по доходах на 2016 рік.

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У вівторок після закриття торгів на Уолл-стріт акції компанії втратили в ціні приблизно 2,5%. Всього ж з початку року вартість акцій Intel знизилася на 8,4%.

За даними дослідницької компанії IDC, у першому кварталі 2016 року обсяг продажів персональних комп'ютерів в усьому світі скоротився на 11,5%.

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