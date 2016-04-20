Вінницька область зайняла перше місце за обсягами виробництва м’яса та молока
11:50, 20 квітня 2016Промисловість
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Господарствами усіх категорій Вінниччини за перший квартал 2016 року реалiзовано худоби та птицi на забiй в живій вазі 117 тис.тонн, молока – 174 тис.тонн та яєць 199 млн.штук.
Вінничина виробляє найбільші обсяги тваринницької продукції / УНІАН
Тож завдяки кропіткій і системній роботі аграріїв, Вінницька область за обсягом виробництва тваринницької продукції по всіх категоріях господарств за січень-березень поточного року займає 1-е місце за обсягами виробництва м’яса та молока та 4-е місце за обсягом виробництва яєць.
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Станом на 1 квітня 2016 року в усіх категоріях господарств областi нараховувалось великої рогатої худоби 324 тис.голів, у тому числі корів – 160 тис.голів, свиней – 367 тис.голів, овець та кіз – 44 тис.голів, птиці – майже 28 млн.голів.
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