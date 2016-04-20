Малайзія хоче спільно з Україною виробляти бронетехніку та катери

Міноборони Малайзії запропонувало державному концерну "Укроборонпром" налагодити спільне виробництво бронетехніки, протитанкових комплексів і військових катерів.

Як повідомила прес-служба концерну, відповідні пропозицію висловив заступник міністра оборони Малайзії Мохд Джохарі Бахарум в ході зустрічі з українською делегацією на міжнародній оборонній виставці-конференції DSA-2016, яка проходить в Куала-Лумпурі (Малайзія) з 18 по 21 квітня.

"Заступник міністра оборони Малайзії Мохд Джохарі Бахарум запропонував "Укроборонпрому" співпрацювати у сфері виробництва бронетехніки і протитанкового озброєння. Мохд Джохарі Бахарум відзначив високі тактико-технічні характеристики українського озброєння і військової техніки, яку "Укроборонпром" представив на виставці", - повідомили в концерні.

Крім того, командувач військово-морських сил Малайзії Адмірал Тан Срі Абдул Азіз Бін Хаджі Джафар в ході зустрічі з генеральним директором "Укроборонпрому" Романом Романовим запропонував концерну спільне проектування патрульних катерів і їх подальше спільне виробництво на одному з суднобудівних підприємств Малайзії.

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Як повідомляв УНІАН, у ході виставки DSA 2016 на стенді "Укроборонпрому" були представлені макети авіаційних ракет, нових зразків бронетанкової техніки і танка "Оплот", системи оптико-електронного придушення "Адрос", автоматичних гармат і мінометів. Крім того, поза павільйону "Укроборонпром" представив зразок сучасного бронетранспортера "Дозор-Б".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів та беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.