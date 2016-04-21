Рада підвищила експортне мито на брухт у три рази

Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає підвищення терміном на три роки експортного мита на відходи та брухт чорних металів з 10 євро до 30 євро за 1 тонну, а також скасування на цей період обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

За ухвалення Закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури» проголосували 268 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, доповідаючи щодо законопроекту №3868, що прийняття документа підтримає вітчизняні металургійні підприємства. «Це необхідно, щоб врятувати сьогодні українську металургію, в якій сьогодні критичний дефіцит цієї сировини, і яка за останній рік втратила майже 5 млрд дол. експорту», - сказав Галасюк. Він додав, що металургія становить чверть української промисловості й майже третину експорту. «Питання металургії – це сьогодні не галузеве питання, це питання національної економічної безпеки країни», - сказав Галасюк.

У той же час, депутат Юрій Левченко (ВО "Свобода") заявив, що законопроект спрямований на підтримку металургії, однак це означає підтримку лише двох власників основних підприємств галузі. «Але є одне велике "але", у нас металургія – це приватна монополія, а якщо бути точнішим – олігополія. Це два основних конкуренти, які між собою домовилися, як картель, і штучно тримають ринок», - сказав Левченко. Він заявив, що це нововведення не дасть жодних позитивних ефектів для працівників цих підприємств або бюджету з точки зору податкових надходжень. «Тому що, вони уникають сплати податків, а, будучи монополістами галузі, не підвищують штучно заробітні плати», - сказав Левченко.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту №3868, даний документ спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі і суміжних секторах шляхом збільшення пропозиції металобрухту на внутрішньому ринку. Також очікується зростання надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт і створення додаткової доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки даної дефіцитної сировини.

Як повідомляв УНІАН, українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, в даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

Як раніше заявляв Віктор Галасюк, за останні кілька років в Україні значно скоротився збір металобрухту (4,2 млн тонн, зниження на 20%), при цьому суттєво зріс експорт – до 1,2 млн тонн (близько 300 тис. тонн в 2011 році). Депутат зазначив, що в таких умовах необхідно створювати вітчизняним металургійним комбінатам можливість стабільної роботи за рахунок забезпечення українською сировиною.

При цьому брухтозаготівельні компанії заявляють, що металурги лобіюють обмеження експорту або підвищення мита на вивіз металобрухту з країни для можливості закупівлі цієї сировини за цінами, які значно нижчі за ринкові.

У держпідприємстві «Укрпромзовнішекспертиза» підкреслюють, що збір металобрухту в Україні в січні-лютому поточного року скоротився на 40% у порівнянні з листопадом-груднем минулого року, до 359 тис. тонн, через пропоновані низькі ціни з боку вітчизняних метпідприємств, а також відсутність квот на експорт брухту для заготівельників.

За даними держпідприємства, протягом більшої частини лютого закупівельні ціни внутрішнього ринку залишалися практично незмінними і становили 3 191 грн/тонна. Однак на початку березня метзаводи були змушені провести підвищення котирувань на 150 грн за необхідності стимулювання поставок. Крім того, існувала висока ймовірність відновлення експорту, що також підштовхнуло металургів активізувати постачання в свою адресу з допомогою підвищення цін. Станом на середину березня середньоринкова ціна на брухт становила 3 330 грн/тонна. На думку експертів держпідприємства, незважаючи на проведене підвищення закупівельних цін на внутрішньому ринку, металурги цілком можуть підвищити котирування ще раз слідом за значним подорожчанням прокату на зовнішніх ринках.