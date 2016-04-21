В Україні другий місяць поспіль зростає промвиробництво

Зростання промислового виробництва в Україні в березні 2016 року порівняно з березнем 2015 року сповільнилося до 4,8% з 7,6%, зафіксованих у лютому 2016 року до лютого 2015 року, коли зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року було зафіксоване вперше за останні три роки.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зростання промвиробництва в березні сповільнилося до 6,8% з 8,2%, зафіксованих у лютому до січня.

З початку року, за січень-березень порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання промвиробництва становило 3,7%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в березні 2016 року порівняно з березнем 2015 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – в 1,6 раза, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 26,6%, видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 25,9%, металургії – на 19,1%.

Найбільше зростання виробництва в березні порівняно з лютим цього року зафіксовано у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 19,4%, хімічній промисловості – на 16,9%.

Найбільше падіння виробництва в березні 2016 року порівняно з березнем 2015 року зафіксовано в хімічній промисловості – на 7,4%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 4%, постачанні електроенергії та газу – на 2,3%.

Падіння виробництва в березні порівняно з лютим цього року зафіксовано лише у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 4,9%, фармацевтиці – на 0,2%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року становило 7,6%, при цьому зростання проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано в Україні вперше за останні три роки. Порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зростання промвиробництва в лютому становило 8,2%. З початку року, за січень-лютий, зростання промвиробництва становить 2,9%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.