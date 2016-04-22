Великобританія може частково націоналізувати сталеливарну промисловість

Уряд Великобританії заявив про свою готовність частково націоналізувати сталеливарну промисловість країни для того, щоб надати фінансову підтримку сектору, пише Gazeta.ru з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що в рамках цього плану уряд країни готовий викупити до 25% сталеливарної компанії Tata Steel UK, щоб залучити співінвестора. Також розглядається можливість надання прямої фінансової підтримки розміром у кілька сотень мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому контролювати компанію британська влада не має наміру.

За словами міністра у справах бізнесу та інновацій Великобританії Саджида Джавіда, дані заходи спрямовані на забезпечення підтримки майбутнього покупця і гарантії довгострокового розвитку сталеливарного виробництва.

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Великобританія в даний час переживає кризу в сталеливарній галузі, нагадує видання. Індійська корпорація Tata Steel, якій належить найбільший у Великобританії сталеливарний завод в Порт-Толботе, наприкінці березня заявила про намір продати всі свої підприємства в країні через нерентабельність бізнесу на тлі падіння цін на сталь.

Британський ринок сталі опинився під загрозою через «китайський демпінг».