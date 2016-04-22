Великобританія може частково націоналізувати сталеливарну промисловість
Британський ринок сталі опинився під загрозою через «китайський демпінг».
Уряд Великобританії заявив про свою готовність частково націоналізувати сталеливарну промисловість країни для того, щоб надати фінансову підтримку сектору, пише Gazeta.ru з посиланням на The Telegraph.
Повідомляється, що в рамках цього плану уряд країни готовий викупити до 25% сталеливарної компанії Tata Steel UK, щоб залучити співінвестора. Також розглядається можливість надання прямої фінансової підтримки розміром у кілька сотень мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому контролювати компанію британська влада не має наміру.
За словами міністра у справах бізнесу та інновацій Великобританії Саджида Джавіда, дані заходи спрямовані на забезпечення підтримки майбутнього покупця і гарантії довгострокового розвитку сталеливарного виробництва.
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Великобританія в даний час переживає кризу в сталеливарній галузі, нагадує видання. Індійська корпорація Tata Steel, якій належить найбільший у Великобританії сталеливарний завод в Порт-Толботе, наприкінці березня заявила про намір продати всі свої підприємства в країні через нерентабельність бізнесу на тлі падіння цін на сталь.
Британський ринок сталі опинився під загрозою через «китайський демпінг».